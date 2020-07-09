Ситуация с коронавирусом 9 июля 2020 года в Комсомольске-на-Амуре: 60 пациентов получают лечение

9 Июль 2020 2020-07-09T08:03:43+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре, по данным на 9 июля 2020 года, на стационарном лечении в инфекционном госпитале находятся 336 человек. Среди них 60 пациентов, у которых подтвердился COVID-19. За сутки выписали 10 человек, госпитализировали восемь, случаев смерти не зафиксировали.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся 15 пациентов. Из них у девяти человек подозревают COVID-19, в том числе у одного ребенка. При этом состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что на амбулаторном лечении находятся 44 пациента с COVID-19, из них двое - это дети. Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также предпринимать меры предосторожности - чаще и тщательнее мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU