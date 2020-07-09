Почта России стала привлекательной для молодых специалистов

9 Июль 2020 2020-07-09T08:02:15+03:00

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В Хабаровском крае в структуре Почты России трудятся 1150 молодых специалистов. Теперь уже бывшие студенты работают по специальностям в сфере продаж, логистики, IT-направления и административной сфере. Как отметила Анна Мехтиева, заместитель директора по кадровым и социальным вопросам макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России», для молодых специалистов это реальные инвестиции в себя, возможность не бояться решения сложных вопросов и проявить себя в молодежных корпоративных проектах.

Почта России поддерживает молодежь в стремлении улучшать, создает локации для проведения молодежных мероприятий и волонтерских проектов, организует участие сотрудников в ярких спортивных событиях. В компании действует корпоративная программа «Молодежный совет». Ее участники учатся взаимодействовать с командой - в условиях пандемии обсуждение и организация проектов происходит онлайн, а их решение реализуется в обычной жизни.

Участники молодежного совета помогают коллегам следовать экологически-ответственному образу жизни, инициируют сбор отработанных батареек для их дальнейшей утилизации. Активисты постоянно обмениваются новыми знаниями: ответить на вопросы почтовой викторины, какие книги прочитать и посмотреть новинки кино, как адаптироваться в коллективе и стать драйвером изменений на своем рабочем месте - каждый молодой специалист знает, к кому можно обратиться, чтобы воплотить идеи и сделать лучше свою работу.

Специалисты Почты России занимаются спортом: легкой атлетикой, футболом, волейболом, дартсом, настольным теннисом. Они же запускают в интернет тематические видео, тренируются для участия в корпоративной Почтовой Спартакиаде и готовятся представлять компанию в летнем всероссийском полумарафоне «ЗаБег». Успешный опыт уже есть: в 2019 году на Почтовой Спартакиаде в Москве команда макрорегиона «Дальний Восток» Почты России заняла третье место в общекомандном зачете и первое место по количеству медалей, завоевав 11 медалей.

- Мне довелось воочию увидеть масштаб и мощь нашей организации! Убедиться, что Почта России меняется. Ведь такие мероприятия может себе позволить только сильная компания! Отдельное спасибо за поддержку коллег нашего почтамта. Спартакиада мотивировала всех участников из Комсомольска-на-Амуре, - рассказывает победитель Почтовой Спартакиады и начальник почтового отделения 681021 Комсомольска-на-Амуре Анастасия Иващенко.

Отметим, что Анастасия Иващенко - чемпион России среди юниоров по легкой атлетике. Стремление быть лидером помогло сделать успешной работу коллектива почтового отделения. Два года назад Анастасия стала начальником почтового отделения, в котором работают 11 сотрудников.