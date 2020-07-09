2020-07-09T07:59:14+03:00
Общество

В Биробиджане уровень воды в реке растет

До отместки неблагополучного явления вода еще не добралась
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане уровень воды в реке растетВ Биробиджане уровень воды в реке растетФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане уровень воды в реке растет. Специалисты в целом оценивают гидрологическую обстановку как непростую. Основной причиной этого называют прошедшие дожди. В реке Бира уровень выше поймы на 62 сантиметра без достижения отметки «Неблагоприятное явление».

- Согласно прогнозам, с сегодняшнего дня погода должна установиться, но еще несколько дней будет наблюдаться рост уровня воды в реках города, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Напомним, в областной столице ежедневно сотрудники мэрии объезжают поселки, подверженные подтоплению. Особое внимание уделяется поселкам Грузовое и Новый. В первом согласовывают проведение работ по водоотведению. Подрядчик заявил, что до конца недели приступит к укладке трубы и прочистке водоотводных каналов. Если говорить про поселок Новый, то еще не все согласовательные процедуры пройдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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