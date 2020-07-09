2020-07-09T12:23:50+03:00
Общество

В Хабаровске возобновили работу фонтаны

Любоваться ими можно будет до конца сентября
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске возобновили работу фонтаныВ Хабаровске возобновили работу фонтаныФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске фонтаны возобновили работу в штатном режиме. Жители и гости города смогут ими любоваться до конца сентября. Об этом сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства.

Ранее их отключили из-за пандемии COVID-19. Тем не менее еще в апреле оборудование комплексов подготовили к новому сезону. Сейчас горожане и гости города, как и в прошлые годы, смогут посмотреть, например, светомузыкальное шоу на прудах. Но им придется соблюдать все противоэпидемические требования: выдерживать социальную дистанцию, соблюдать масочный режим.

Отметим также, что фонтаны на привокзальной площади работают с 10 до 22 часов все дни, кроме четверга, фонтан у кинотеатра «Дружба» - по средам и пятницам с 15 до 22 часов, в выходные дни - с 11 до 23 часов, на городских прудах - среда, пятница, суббота и воскресенье с 20 до 21 часа и с 22 до 23 часов. По пятницам и субботам в 22:30 начинается световое лазерное шоу на прудах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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