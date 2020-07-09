9 Июль 2020 2020-07-09T12:25:13+03:00

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Нового начальника представили в транспортной полиции в Хабаровске. Должность принял Юрий Шириков, полковник полиции. Личному составу его представил заместитель начальника УТ МВД России по ДФО, полковник полиции Олег Поляк. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Для справки: Юрий Евгеньевич Шириков родился в 1977 году в городе Кропоткин Краснодарского края. Учился в Южно-Российском государственном техническом университете. Окончил вуз в 1999 году по специальности «Инженер по автоматике». В 2013 году получил диплом об окончании Адыгейского государственного университета по специальности «Юриспруденция».

В органах внутренних дел начал служить в 2000 году в должности оперуполномоченного уголовного розыска ЛОВД на станции Кавказская, Краснодарского ЛУВД на транспорте. Комсомольский линейный отдел МВД России на транспорте возглавил в июне 2018 года. Среди наград медаль МВД России «За отличие в службе» второй и третьей степени, медаль МВД России «За доблесть в службе».

Женат, воспитывает двоих сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU