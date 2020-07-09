2020-07-09T12:25:13+03:00
Общество

Нового начальника представили в транспортной полиции в Хабаровске

Должность принял Юрий Шириков, полковник полиции
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Нового начальника представили в транспортной полиции в ХабаровскеНового начальника представили в транспортной полиции в ХабаровскеФото: УТ МВД России по ДФО
Изменить размер текста:

Нового начальника представили в транспортной полиции в Хабаровске. Должность принял Юрий Шириков, полковник полиции. Личному составу его представил заместитель начальника УТ МВД России по ДФО, полковник полиции Олег Поляк. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Для справки: Юрий Евгеньевич Шириков родился в 1977 году в городе Кропоткин Краснодарского края. Учился в Южно-Российском государственном техническом университете. Окончил вуз в 1999 году по специальности «Инженер по автоматике». В 2013 году получил диплом об окончании Адыгейского государственного университета по специальности «Юриспруденция».

В органах внутренних дел начал служить в 2000 году в должности оперуполномоченного уголовного розыска ЛОВД на станции Кавказская, Краснодарского ЛУВД на транспорте. Комсомольский линейный отдел МВД России на транспорте возглавил в июне 2018 года. Среди наград медаль МВД России «За отличие в службе» второй и третьей степени, медаль МВД России «За доблесть в службе».

Женат, воспитывает двоих сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реакция пользователей соцсетей на задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Больше 20 тысяч обращений поступило властям Хабаровского края от жителей
Нового начальника представили в транспортной полиции в Хабаровске
В Хабаровске возобновили работу фонтаны
Следком опубликовал видео доставления губернатора Хабаровского края в Москву
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявят обвинение
В Биробиджане уровень воды в реке растет
Почта России стала привлекательной для молодых специалистов
Ситуация с коронавирусом 9 июля 2020 года в Комсомольске-на-Амуре: 60 пациентов получают лечение
Хабаровские садоводы получат помощь от мэрии
Конкурс молодых предпринимателей пройдет в Хабаровском крае
Главу Хабаровского края не будут исключать из партии ЛДПР
«Народ встанет за него горой»: в поддержку главы Хабаровского края собрали больше пяти тысяч подписей
В селе Нанайского района Хабаровского края ввели режим ЧС
Губернатор Хабаровского края не успел назначить заместителя
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Больше миллиона рублей пропали с электронного кошелька биробиджанца
Браконьеров на вездеходе задержали в заповеднике Хабаровского края
Потери леса при пожарах в ЕАО сократились
Губернатора Хабаровского края подозревают в организации заказных убийств
В Хабаровском крае на реках отмечают подъем воды
Семьи в Комсомольске наградили медалями «За любовь и верность»