9 Июль 2020 2020-07-09T12:25:57+03:00

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Больше 20 тысяч обращений поступило властям Хабаровского края от жителей. Сообщения направлялись через портал «Открытый регион», где принимают обращения на социальные и бытовые проблемы.

- Платформа работает уже около семи лет. За это время и было подано 20 тысяч обращений. Из них 96 процентов были обработаны и в результате вопросы были решены. Средний срок ответа по проблеме составляет 28 дней. Чаще всего задают вопросы по ЖКХ, состоянию дорог, оказанию медицинских и образовательных услуг, несанкционированным свалкам, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

Во вкладке «Народная карта» граждане могут увидеть ответы не только на свой, но и на вопросы других жителей региона. Информацию о ходе рассмотрения обращения и о принятых мерах можно смотреть в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU