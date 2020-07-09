Больше 20 тысяч обращений поступило властям Хабаровского края от жителей
Больше 20 тысяч обращений поступило властям Хабаровского края от жителей. Сообщения направлялись через портал «Открытый регион», где принимают обращения на социальные и бытовые проблемы.
- Платформа работает уже около семи лет. За это время и было подано 20 тысяч обращений. Из них 96 процентов были обработаны и в результате вопросы были решены. Средний срок ответа по проблеме составляет 28 дней. Чаще всего задают вопросы по ЖКХ, состоянию дорог, оказанию медицинских и образовательных услуг, несанкционированным свалкам, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.
Во вкладке «Народная карта» граждане могут увидеть ответы не только на свой, но и на вопросы других жителей региона. Информацию о ходе рассмотрения обращения и о принятых мерах можно смотреть в режиме реального времени.
ИСТОЧНИК KP.RU