2020-07-09T16:44:19+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 10 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Местами в регионе дожди
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 10 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 10 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Ольга КИВА
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Сегодня, 10 июля, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +12 +14ºС, днем +21 +23ºС, ветер северо-восточный 5-10 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью +11 +16ºС, днем +21+26ºС, ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, температура ночью +7 +16ºС, днем +14 +28ºС, ветер восточный, северо-восточный 4-11 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью +6 +13ºС, днем +10 +23ºС, ветер восточный, северо-восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщили в региональном минздраве, в крае зарегистрировали 5014 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровлений 2513, летальных исходов 35. За сутки в крае зарегистрировали 96 новых случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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