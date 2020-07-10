2020-07-10T01:48:21+03:00
Общество

Водителям такси и автобусов в Хабаровске пригрозили большими штрафами

Нарушителей выявили во время очередного рейда
Александр ШТААЛЬ
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Водителям такси и автобусов в Хабаровске пригрозили большими штрафамиВодителям такси и автобусов в Хабаровске пригрозили большими штрафамиФото: Администрация Хабаровска
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Водителям такси и автобусов в Хабаровске, игнорирующим масочный режим, пригрозили большими штрафами. Речь идет о сумме до 30 тысяч рублей. Нарушителей выявили во время очередного рейда, в котором участвовали представители мэрии и ГИБДД.

- Всего проверили 80 автобусов и три такси. Протоколы об административном правонарушении составили в отношении водителей автобуса маршрута №24 и таксомотора, которые находились за рулем без масок, - прокомментировали в городском управлении промышленности, транспорта, связи.

Напомним, согласно статье 20.6.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за подобные нарушения могут назначить наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей. Решение принимает суд. На сегодняшний день составлено 16 протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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