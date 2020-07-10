2020-07-10T02:22:04+03:00
Общество

Спасатели в ЕАО работают на подтопленных территориях

Они помогают местному населению переправляться через подтопленную проезжую часть
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели в ЕАО работают на подтопленных территорияхСпасатели в ЕАО работают на подтопленных территорияхФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Спасатели в ЕАО работают на подтопленных территориях. На сегодняшний день уже выставили временный пост в селе Раздольное. Вчера вечером, 9 июля, началось их круглосуточное дежурство. Спасатели на спецтранспорте и лодке помогают местному населению переправиться через подтопленную проезжую часть.

- Глубина воды в местах перемыва небольшая - около 20 сантиметров, длина подтопленных участков семь метров по улице Садовая и 15 метров по улице Набережная. Проезд всех видов автотранспорта возможен. В основном помощь нужна престарелым людям и беременным женщинам, а молодежь переходит дорогу в резиновых сапогах, - отметил спасатель II класса Андрей Буяков.

Отметим также, что мониторинг гидрологической обстановки на реках региона проводят постоянно. На сегодняшний день не зафиксировали случаев подтопления жилых домов на территории области. Специалисты прогнозируют, уже завтра вода пойдет на спад. В ближайшее время синоптики осадков не прогнозируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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