10 Июль 2020 2020-07-10T02:50:37+03:00

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В Хабаровском крае молодого человека обвиняют в убийстве пожилого сторожа. По предварительной информации, потерпевший работал на лесоперерабатывающем предприятии. Его тело со следами насильственной смерти нашли на территории организации, где работал мужчина, в районе поселка Октябрьский Ванинского района.

- Происшествие случилось в начале июня 2020 года. Правоохранители провели необходимые следственные мероприятия и смогли установить и задержать причастного к преступлению злоумышленника, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, 26-летний обвиняемый ударил 64-летнего потерпевшего ножом в область шеи, потом похитил 300 литров дизельного топлива, которым распорядился по своему усмотрению. На время следствия фигуранта взяли под стражу. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и угон автомобиля. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU