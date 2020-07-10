2020-07-10T05:04:45+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 10 июля 2020 года: лечение получают 58 пациентов

За последние сутки выписали шесть человек, госпитализировали четыре
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 10 июля 2020 года: лечение получают 58 пациентовСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 10 июля 2020 года: лечение получают 58 пациентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Комсомольске-на-Амуре, по данным на 10 часов утра 10 июля, в инфекционном госпитале находятся 336 человек. Из них пациентов с подтвержденным коронавирусом 58 человек. За последние сутки по выздоровлению выписали шесть человек, госпитализировали четыре человек, летальных исходов – 0.

- В реанимационном отделении находится 14 пациентов. Подозревают covid-19 у 11 пациентов, контактировавших с зараженными. Состояние всех этих людей врачи оценивают как удовлетворительное, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Лечение также получают 267 пациентов с внебольничной пневмонией, из них шестеро – это дети. За сутки поступило 27 пациентов с пневмонией, выписали по выздоровлению – 20 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 46 пациентов с covid-19, из них двое – это дети.

Жителей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риски заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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