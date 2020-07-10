Сбербанк запускает SberPay — новую систему платежных сервисов

10 Июль 2020 2020-07-10T05:28:55+03:00

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SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

При оплате покупки онлайн через SberPay можно:

- выбрать любую из имеющихся карт для оплаты, причем остаток по карте виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней;

- не бояться кражи персональных данных - больше не нужно вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов, они остаются в защищенной системе Сбербанка;

- пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;

- не тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС.

Если у вас свой бизнес и вам платят онлайн через SberPay, то для вас:

- повышается конверсия в покупку - покупателю не надо вручную вводить данные карты, что приводит к росту количества завершенных покупок. Наш пилот показал рост количества завершенных покупок на 6%;

- можно отправить пуш-уведомление на оплату - клиент может позвонить в кол-центр, чтобы приобрести конкретный товар, а продавец вышлет на номер телефона клиента пуш-уведомление со ссылкой, которая откроет приложение Сбербанк Онлайн, после чего можно будет легко и безопасно совершить покупку;

- автоматическое подключение SberPay - никаких дополнительных настроек и действий со стороны продавца не потребуется, если он уже пользуется интернет-эквайрингом Сбербанка.

При оплате покупок офлайн через SberPay можно:

- больше не носить с собой карту, достаточно Android-смартфона с NFC (near field communication — англ. «ближняя бесконтактная связь», технология беспроводной связи);

- не устанавливать дополнительных приложений в свой смартфон — в Сбербанк Онлайн все уже есть;

- пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;

- расплачиваться SberPay, используя любые Android-смартфоны, в том числе флагманские модели смартфонов Huawei и Honor, владельцы которых ограничены в платежных сервисах.

Если у вас свой бизнес и вам платят офлайн через SberPay, то у вас:

- повышается конверсия в покупку — клиент все равно приобретет товар или услугу, даже если забыл дома карту или наличные, ведь телефон всегда с собой.