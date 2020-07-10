2020-07-10T06:33:29+03:00
Общество

Хабаровский край подготовился к зиме на 30 процентов

Коммунальщики продолжают работу в домах и на объектах ЖКХ
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край подготовился к зиме на 30 процентов ФОТО: Региональный минЖКХХабаровский край подготовился к зиме на 30 процентов ФОТО: Региональный минЖКХ
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Коммунальные объекты и жилфонд подготовлены к зиме более чем на 30 процентов от плана. Об этом сообщили в краевом министерстве ЖКХ. На сегодняшний день готовность коммунальных объектов - 37,4 процента, жилищного фонда - 31 процент, что соответствует уровню прошлого года.

- На сегодняшний день отремонтировали 61 котельную из 442, приводят в порядок дизель-генераторы, трансформаторные подстанции, теплотрассы, линии электропередачи, водопроводы и канализационные сети. Также проверили больше одной тысячи километров теплотрасс, то есть 79,1 процент от плана, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на сегодняшний день идут работы по ремонту элеваторных узлов, инженерных сетей, кровель и подвалов. Жилые дома привели в порядок на 37,2 процента. Уровень работ также соответствует динамике прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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