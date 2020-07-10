Сервис Сбербанка обеспечит целевое расходование средств при капитальном ремонте многоквартирных домов
Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения договоров капитального ремонта для подрядчиков в рамках постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615.
Воспользоваться услугой могут подрядные организации - представители микро-, малого и среднего бизнеса, заключившие договоры с региональным оператором (Фондом капитального ремонта).
Для получения услуги подрядной организации необходимо посетить офис банка, предоставить заключенный договор о проведении капремонта и открыть расчетный счет в рублях.
В рамках сервиса Сбербанк обеспечит контроль целевого использования аванса, полученного подрядной организацией в рамках договора о проведении капремонта и предоставит отчет для Фонда.
Как отметил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, банк не первый год оказывает услуги по банковскому сопровождению контрактов в различных отраслях. Сегодня предлагают качественный и понятный продукт и в сфере ЖКХ. Теперь подрядные организации региональных операторов могут закрыть большинство своих расчетных потребностей сервисами от Сбербанка.