Сервис Сбербанка обеспечит целевое расходование средств при капитальном ремонте многоквартирных домов

10 Июль 2020 2020-07-10T06:32:46+03:00

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Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения договоров капитального ремонта для подрядчиков в рамках постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615.

Воспользоваться услугой могут подрядные организации - представители микро-, малого и среднего бизнеса, заключившие договоры с региональным оператором (Фондом капитального ремонта).

Для получения услуги подрядной организации необходимо посетить офис банка, предоставить заключенный договор о проведении капремонта и открыть расчетный счет в рублях.

В рамках сервиса Сбербанк обеспечит контроль целевого использования аванса, полученного подрядной организацией в рамках договора о проведении капремонта и предоставит отчет для Фонда.

Как отметил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, банк не первый год оказывает услуги по банковскому сопровождению контрактов в различных отраслях. Сегодня предлагают качественный и понятный продукт и в сфере ЖКХ. Теперь подрядные организации региональных операторов могут закрыть большинство своих расчетных потребностей сервисами от Сбербанка.