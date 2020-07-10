2020-07-10T06:31:39+03:00
Общество

В домах на улице Шелеста в Хабаровске отключат горячую воду

Водоснабжение приостановят с 13 по 26 июля
Александр ШТААЛЬ
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В домах на улице Шелеста в Хабаровске отключат горячую водуВ домах на улице Шелеста в Хабаровске отключат горячую водуФото: Мария ЛЕНЦ
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В домах на улице Шелеста в Хабаровске отключат горячую воду. Водоснабжение приостановят на период с 13 по 26 июля. Это необходимая мера в связи с плановым ремонтом источников тепловой энергии и тепловых сетей, который проводят в рамках утвержденного графика.

- В указанный период горячая вода будет отсутствовать в домах на улице Шелеста. Отметим также, что за период отсутствия горячей воды из-за остановки Хабаровской ТЭЦ-3 сделают перерасчет в квитанциях за июль 2020 года, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.

Напомним, информацию о ремонтной кампании, проводимой в Хабаровске, можно узнать по телефону диспетчерской службы ХТС: 36-35-16. Отметим также, что ремонтные работы проводят с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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