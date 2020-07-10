Ремонтная кампания ДГК проходит по графику

10 Июль 2020 2020-07-10T06:30:48+03:00

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Дальневосточная генерирующая компания в 2020 году планирует затратить на ремонтную кампанию 6,3 миллиарда рублей.

В планах энергетиков АО «ДГК» осуществить за текущий год капитальный и средний ремонт на 47 единицах основного оборудования и текущий ремонт на 410 единицах оборудования. Объем запланированной перекладки тепловых сетей составит 22,53 километра. Восстановление изоляции трубопроводов тепловых сетей компании - 38,16 километра.

- На начало июля мы уже выполнили 10 капитальных и средних ремонтов, в том числе четырех котлоагрегатов, трех генераторов, двух турбин и одного трансформатора. В процессе ремонта находятся 20 единиц основного оборудования - рассказал начальник Управления ремонтов АО «ДГК» Николай Башков. - Что касается ремонта теплотрасс, то выполнена замена 8,42 километра тепловых сетей, что составляет 37% от годового плана, и восстановлена изоляция 12,20 километра трубопроводов - 32% от плана соответственно. Наибольший объем перекладки теплотрасс в 2020 году традиционно приходится на Хабаровский и Приморский края.

Ремонтная кампания АО «ДГК» в этом году стартовала в январе. Все ремонтные работы АО «ДГК» проводятся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.