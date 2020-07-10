2020-07-10T06:29:16+03:00
Общество

В районе имени Лазо Хабаровского края продолжаются поиски мужчины

Сообщение о его исчезновении поступило 7 июля 2020 года
Александр ШТААЛЬ
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В районе имени Лазо Хабаровского края продолжаются поиски мужчиныВ районе имени Лазо Хабаровского края продолжаются поиски мужчиныФото: Мария ЛЕНЦ
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В районе имени Лазо Хабаровского края продолжаются поиски мужчины. Сообщение о его исчезновении поступило в МЧС 7 июля 2020 года. По предварительной информации, житель населенного пункта Гродеково 1947 года рождения ушел в лес и пропал.

- По данным на 9 июля 2020 года спасатели обследовали 2,5 квадратных километра лесного массива северо-западнее населенного пункта Гродеково и 15 километров дорог в районе поселка. Всего осмотрели территорию в 23,5 квадратных километра лесного массива и 30 километров дорог, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день известно, что поиски результатов не дали. Искатели продолжают работать на месте происшествия. В поисках задействовали семь человек и две единицы техники, из них от МЧС России пять человек и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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