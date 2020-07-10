Рост онлайн-платежей за теплоснабжение отметили в ДГК

10 Июль 2020 2020-07-10T06:45:07+03:00

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года интернет-платежи в Хабаровске возросли на 36 процентов

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Популярность онлайн-сервисов по оплате энергоресурсов зафиксировали специалисты Хабаровских тепловых сетей (АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) в 1 полугодии 2020 года. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года интернет-платежи в Хабаровске возросли на 36%.

Интерес к онлайн-сервисам связан с ограничительными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией. На основании Указа Президента Российской Федерации №206 от 25.03.2020г., связанного с профилактическими мерами, применяемыми для нераспространения коронавирусной инфекции, с 30 марта и по настоящее время очный прием граждан в офисах ПАО «ДЭК» и теплосбытах АО «ДГК» был приостановлен.

К услугам потребителей энергетики предоставили имеющиеся электронные сервисы и телефоны горячей линии для взаимодействия с компанией.

Кроме того, клиенты компании оценили удобство пользования сервисом «Личный кабинет» ПАО «ДЭК», осуществить регистрацию в котором можно на сайте компании. Это позволит удаленно взаимодействовать с компанией. Регистрация производится без посещения офиса на сайте ДЭК в разделе «Личный кабинет». Получить или предоставить копии документов можно через сервис «Интернет-приемная» на сайте ДЭК и на сайте ДГК.

АО «ДГК» также напоминает, что произвести оплату за теплоснабжение и за горячую воду можно непосредственно на сайте генерирующей компании.

Получить консультацию по любой теме можно:

1. В личном кабинете клиента или в «Интернет-приемной» на сайте ДЭК;

2. Получить консультацию частные клиенты могут, связавшись со специалистами по телефону Контакт-центра 8-800-234-7-777 (звонок бесплатный), с понедельника по субботу с 9-00 до 18-00. Для жителей г. Хабаровска и Хабаровского муниципального района введена дополнительная линия Информационного центра 75-98-00.

3. Получить или предоставить копии документов можно по электронной почте, указанной в квитанции или через «Интернет-приемную». Данные сервисы позволяют вести прием и выдачу всех справок, расчетов в электронном виде.

Оплатить потребленные услуги без комиссии можно:

На сайте компании в разделе «Оплата» или в «Личном кабинете», в мобильном приложении ПАО «ДЭК», через сервис «Сбербанк-онлайн», в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации; в мобильном приложении «Квартплата +». Подробно – на сайте компании, в разделах «Онлайн-сервисы» и «Оплата».