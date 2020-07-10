Двух несовершеннолетних пешеходов сбила иномарка в Хабаровском крае

10 Июль 2020 2020-07-10T09:29:38+03:00

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В минувшие сутки в Амурском районе Хабаровского края случила дорожная авария со смертельным исходом. По предварительной информации, на 14 километре автомобильной дороги «Подъезд к селу Ачан» иномарка сбила двух несовершеннолетних пешеходов. Один из них скончался, второго доставили в больницу.

- Машина SsangYong Actyon Sports двигалась по направлению к поселку Эльбан. Водитель, заметив остановившийся автомобиль Toyota Corona на полосе встречного движения без аварийной сигнализации, не снизил скорость. При попытке объезда его машина съехала на правую обочину и наехала на двух несовершеннолетних пешеходов. Потом иномарка съехала в левый кювет и опрокинулась, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей Хабаровского края призывают быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU