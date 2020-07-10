2020-07-10T09:02:19+03:00
Общество

В пресс-службе правительства Хабаровского края попросили жителей не выходить на митинги

Также население поблагодарили за поддержку в трудные дни
Александр ШТААЛЬ
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В пресс-службе правительства Хабаровского края попросили жителей не выходить на митингиВ пресс-службе правительства Хабаровского края попросили жителей не выходить на митингиФото: Правительство Хабаровского края
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Вчера утром, 9 июля, стало известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Реакция жителей региона не заставила себя долго ждать – люди начали собирать подписи под петицией в поддержку главы регионального правительства и даже собрались устроить митинг.

- Ваши порывы выйти даже на стихийные митинги и акции протеста по-человечески воодушевляют. Но мы не призываем никого к этому. Не хотим, чтобы кто-то пострадал. Не можем выйти и сами, так как тогда нас, скорее всего, лишат возможности информировать вас о происходящем, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Жителям региона напомнили, что за участие в несанкционированном митинге могут выписать административный штраф, назначить обязательные работы или административный арест. Сотрудники пресс-службы благодарят жителей края за слова поддержки в эти ужасные два дня.

- Ваша поддержка - единственное, что сегодня вселяет надежду, что эта история закончится не трагично, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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