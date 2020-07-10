2020-07-10T11:20:14+03:00
Общество

В Хабаровске после самоизоляции открыли спортивные школы

Сейчас посетителей принимают девять учреждений
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске после самоизоляции открыли спортивные школыВ Хабаровске после самоизоляции открыли спортивные школыФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске после самоизоляции открыли спортивные школы. На сегодняшний день функционируют девять муниципальных учреждений. Об этом рассказал Алексей Подгорный, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению мэрии.

- Тренировки проводят в соответствии с противоэпидемическими требованиями. В помещениях школ тренера и воспитанники находятся в масках, которые снимают только когда занимаются, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что пока муниципальные спортивные учреждения работают с 25-процентной нагрузкой. В обычном режиме городские спортивные школы и бассейн «Дельфин», который также открылся на этой неделе, посещают свыше восьми тысяч детей, сейчас - чуть более двух тысяч.

Хабаровские спортсмены уже могут тренироваться на улицах и во дворах. Для них установили кольца на баскетбольных площадках, доступны все тренажерные комплексы для занятий воркаутом под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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