2020-07-10T11:47:32+03:00
Общество

Верующие пройдут Крестным ходом вокруг Хабаровска

Мероприятие запланировали 21-24 июля
Александр ШТААЛЬ
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Верующие пройдут Крестным ходом вокруг ХабаровскаВерующие пройдут Крестным ходом вокруг ХабаровскаФото: Хабаровская епархия
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Верующие традиционно пройдут Крестным ходом вокруг Хабаровска с 21 по 24 июля. За это время священнослужители и прихожане Хабаровской епархии пройдут около 100 километров. Шествие начнется с молебна в храме святого великомученика Георгия Победоносца.

- В первый день верующие пройдут по объездной дороге до села Ильинка, во второй – до села Гаровка-1, а потом по направлению к поселку Горького, поворот на село Восточное, далее — к селу Чистополье. На третий день шествующие выйдут на шоссе по направлению к ТЭЦ-3, на четвертый - к Базе КАФ через поселок Березовка, - рассказали в пресс -службе Хабаровской епархии.

Более подробная программа Крестного хода на сайте епархии. на русерсе также опубликовали памятку для паломников. Также вопросы можно задать координатору по телефону 8-909-822-42-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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