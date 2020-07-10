2020-07-10T12:15:27+03:00
Общество

На улицах Хабаровска проведут масштабную санитарную чистку

К этой мере прибегли из-за увеличения числа заболевших
Александр ШТААЛЬ
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На улицах Хабаровска проведут масштабную санитарную чисткуНа улицах Хабаровска проведут масштабную санитарную чисткуФото: Администрация Хабаровска
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На улицах Хабаровска проведут масштабную санитарную чистку. Работу запланировали на предстоящие выходные. К этой мере прибегли в связи с увеличением числа заболевших COVID-19. В первую очередь будут дезинфицировать площади, территории вокзалов, бульвары и другие места массового скопления людей.

- Для санобработки задействуют специализированные автомобили. Дезинфекцию проведут хлорсодержащим раствором, который безопасен для растений и животных, но активен в отношении вирусов и бактерий, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к ситуации. Обработку будут делать до тех пор, пока обстановка по коронавирусу не стабилизируется. Сейчас она пока напряженная - за прошедшие сутки в краевом центре диагноз «коронавирус» поставили 81 человеку. Всего в городе лечение проходят 3982 заболевших. Напомним, ранее к этому привлекали силы МЧС и войска РХБЗ Восточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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