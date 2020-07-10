Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Общество

Суд определил меру пресечения для Сергея Фургала, главы Хабаровского края

Главу арестовали на два месяца
Александр ШтаальАлександрШтааль
КомментироватьОставить комментарий
Басманный суд Москвы определил меру пресечения для Сергея Фургала, главы Хабаровского края

Басманный суд Москвы определил меру пресечения для Сергея Фургала, главы Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 июля, состоялось судебное заседание по делу Сергея Фургала. Служители Фемиды определяли меру пресечения для губернатора Хабаровского края. Отметим, что заседание проходило в закрытом режиме, Сергей Иванович до заседания дал понять, что чувствует себя хорошо. В ИВС до суда его навестили правозащитники. Им он рассказал, что никакого давления на него не оказывают.

До начала суда судья уточнил личность губернатора. Процедура прошла в штатном режиме, он отвечал на все вопросы. Однако на вопрос «Кем работаете?» Сергей Иванович ответил: «Ну, теперь уже бывший губернатор Хабаровского края».

По решению суда глава региона, обвиняемый в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в качестве меры пресечения назначили арест на два месяца. Напомним, следствие намеревалось ходатайствовать об аресте Сергея Фургала. Сам губернатор вину не признал.

Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала