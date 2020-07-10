Суд определил меру пресечения для Сергея Фургала, главы Хабаровского края

Басманный суд Москвы определил меру пресечения для Сергея Фургала, главы Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 июля, состоялось судебное заседание по делу Сергея Фургала. Служители Фемиды определяли меру пресечения для губернатора Хабаровского края. Отметим, что заседание проходило в закрытом режиме, Сергей Иванович до заседания дал понять, что чувствует себя хорошо. В ИВС до суда его навестили правозащитники. Им он рассказал, что никакого давления на него не оказывают.

До начала суда судья уточнил личность губернатора. Процедура прошла в штатном режиме, он отвечал на все вопросы. Однако на вопрос «Кем работаете?» Сергей Иванович ответил: «Ну, теперь уже бывший губернатор Хабаровского края».

По решению суда глава региона, обвиняемый в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в качестве меры пресечения назначили арест на два месяца. Напомним, следствие намеревалось ходатайствовать об аресте Сергея Фургала. Сам губернатор вину не признал.