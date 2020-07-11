Обстановка в Хабаровском крае на 11 июля 2020 года: погода, заболеваемость, паводки, радиационный фон

11 Июль 2020 2020-07-11T03:12:22+03:00

Прекрасный день для прогулок и активного отдыха: на большей части края без осадков Фото: СРЦ МЧС России

Прекрасный день для прогулок и активного отдыха: на большей части края без осадков

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В субботу, 11 июля на территории Хабаровского края преимущественно без осадков. Регион находится во власти антициклона, однако, по прогнозам метеорологов уже на следующей неделе в край вновь вернутся дожди. В Хабаровске 11 июля осадков не ожидается, температура ночью +12 +14ºС, днем +19 +24ºС, ветер северо-восточный, во второй половине дня северный 3 м/с, порывы до 11 метров. На юге края местами кратковременные дожди, ночью до +15ºС, днем +18+22ºС, ветер северо-восточный, северный 4 м/с. В центральных районах местами возможны небольшие дожди, температура ночью до +15ºС, днем +16 +22ºС, ветер восточный, северо-восточный 5 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, температура ночью +6 +12ºС, днем +10 +20ºС, ветер северо-восточный, северный до 7 м/с.

Паводковая обстановка в целом удовлетворительная. По сообщению МЧС России по Хабаровскому краю в районе им. Лазо на р. Хор на участке пос.Среднехорский – устье в ближайшие 2-3 дня ожидается подъем воды на 0,3-0,8 м. Паводок будет проходить без угрозы хозяйственным объектам. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 см. Прогноз уровней воды от 8 июля на реках края Кур, Тунгуска сохраняется. В Нанайском районе в бассейне р. Манома гребень паводка проходит у с. Нижняя Манома в течение суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, в пределах естественных фоновых значений.

За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 5114 случаев заболевания (рост +2,0% к 9 июля 2020 года), из них 36 закончились смертью пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU