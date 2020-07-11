К вопросу об открытии детских садов в ЕАО власти вернутся в начале августа

11 Июль 2020 2020-07-11T01:47:13+03:00

По словам врио губернатора Ростислава Гольдштейна сейчас для этого нет подходящих условий

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В пятницу, 10 июля врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн в прямом эфире побеседовал с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной. В числе прочих он ответил и на животрепещущий вопрос об открытии детских садов в Еврейской автономии.

По словам исполняющего обязанности главы региона, обстановка для этого сейчас неподходящая.

- Если дети начнут болеть, кто возьмёт на себя ответственность? У нас, на самом деле, детских реанимационных коек всего 12. Я на себя такую ответственность не возьму! Помимо этого, необходимо подготовить и сами детские сады к тому, чтобы дети могли находиться там в нормальных и безопасных условиях, - отметил он.

По словам Гольдштейна на открытие 59 детских садов, 59 школ и 11 филиалов детских учебных учреждений для того чтобы привести все их в нормативное состояние необходимо 51 миллион рублей и полтора месяца времени. Эти средства, конечно, будут найдены, но сейчас их, видимо, нет.

- Детские сады открываются на третьем периоде снятия ограничений, а мы пока до него не дошли. Надеемся, что к концу июля - началу августа мы подойдём к этому вопросу. При благоприятных условиях, конечно. Но эти условия зависят не от нас. Они зависят от дисциплины людей. Наш регион ограничен в ресурсах. У нас всего на всю область 450 врачей. А инфекционистов всего 3. И как быть, - заявил во время эфира Ростислав Гольдштейн.

Напомним, детские сады в ЕАО не работают с апреля 2020 года. От введения дежурных групп власти региона также отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU