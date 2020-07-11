2020-07-11T02:35:24+03:00
Общество

В Биробиджане появятся дизайнерские фотозоны

Первые наброски и предложения уже готовы
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане появятся дизайнерские фотозоныВ Биробиджане появятся дизайнерские фотозоныФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане появятся дизайнерские фотозоны. Над их созданием будет трудиться вице-президент Союза дизайнеров России Мария Черняк. На сегодняшний день уже готовы первые наброски и предложения по переустройству общественных пространств в столице автономии.

- Нужно не просто оформить город, а создать его образ. Начало реализации проекта запланировали на сентябрь, – прокомментировали в пресс-службе городской администрации. – Осуществить задуманное собираются при участии областного бюджета. Средств городского бюджета на реализацию таких красивых историй недостаточно.

Отметим также, что предстоящие изменения охватят весь город. В областной столице проведут работы по благоустройству, установят архитектурное освещение, декоративное оформление и украшение областного центра к государственным праздникам. Учтут и въезды в город, стелы и привокзальную территорию. Все будет в фирменном стиле, созданном для Биробиджана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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