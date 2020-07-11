Реки Хабаровского края выходят из берегов

11 Июль 2020 2020-07-11T09:52:08+03:00

Амур у Хабаровска пока ведет себя очень сдержанно Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

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Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, продолжается работа в подтопленных населенных пунктах Нанайского и Хабаровского районов. Реки Манома, Кур, Урми и Хор под ежедневным мониторингом – из-за обильных осадков здесь повышен уровень воды.

В подтопленных поселениях местные администрации работают над оценкой ущерба, а спасатели следят за безопасностью людей. Утром 11 июля уровень реки Манома упал на 33 см. Вода еще стоит на территории 12 жилых домов, дизельная электростанция тоже подтоплена, но работает. Затоплены пять участков автодорог.

В селе Кукан уровень воды в Урми стабилизировался, за сутки снизившись на два сантиметра. В зоне затопления остаются одиннадцать участков. На Нижнем Амуре идет подъем уровня на 2-15 см в сутки. На Уссури наоборот – спад, на 3-7 см в сутки. Поймы рек Бурея и Тырма все еще подтоплены на 0,9-1,2 метра.

Река Хор продолжает разливаться, прибывая на 11-34 см в сутки. Кур у села Новокуровка также позволяет себе выходить из берегом – пойма уже подтоплена, подъем уровня идет по 30-40 см в сутки. Тунгуска растет, приближаясь к отметке «неблагоприятное явление».

Амур у Хабаровска также поднимается, что хорошо видно по «хабаровскму футштоку» - водонапорной башне, стоящей в воде в двух-трех десятках метрах от берега. Вода подбирается к нижней пешеходной террасе, если смотреть с набережной стадиона им. Ленина.

Напомним, в августе на Амуре традиционно наблюдается наводнение. Пока гидрологи уверяют, что аномально высокой воды не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU