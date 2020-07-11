В Хабаровске раскрыли кражу телевизора

11 Июль 2020 2020-07-11T12:11:49+03:00

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Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, у жителя Железнодорожной района Хабаровска похитили телевизор. Ущерб владелец оценил в восемь тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что накануне в своей квартире на улице Демьяна Бедного заявитель принимал гостей. Среди них были и малознакомые ему граждане, что, впрочем, застолью не помешало. Хозяин уснул еще до того, как гости разошлись. Проснувшись утром следующего дня, он обнаружил пропажу телевизора.

Сотрудники полиции опросили всех, кто пользовался гостеприимством потерпевшего, и быстро обнаружили подозреваемого. Им, точнее, ею оказалась 46-летняя дама, ранее уже имевшая нелады с законом – кражи, заведомо ложный донос и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Телевизор, кстати, обнаружили в одном из досуговых заведений города – туда его принесла и продала подозреваемая.

Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Даме грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU