12 Июль 2020 2020-07-11T17:04:21+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 12 июля 2020 года: погода, заболеваемость, паводки, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

Будет пасмурно, но существенных осадков на территории края не ожидается

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Как отмечают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 12 июля в Хабаровске – без существенных осадков, температура ночью от +15 до +17, днем от +25 до +27, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В южных районах – без существенных осадков, температура ночью от +15 до +17, днем от +25 до +27, ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

В центральных районах – местами возможен кратковременный дождь, температура ночью от +7 до +17, днем от +17 до +30, ветер восточный, северо-восточный 4-11 м/с.

В северных районах – без существенных осадков, температура ночью от +7 до +13, днем от +11 до +27, ветер восточный, северо-восточный 5-12 м/с.

По информации Роспотребнадзора количество лиц, обратившихся в лечебные учреждения по поводу укусов клещей с начала периода - 2019 жителей. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировано.

Как отмечают в региональном минздраве за 11 июля в крае зарегистрировано 103 новых случая заболевания COVID-19, среди жителей городов Хабаровска? Комсомольска-на-Амуре и нескольких районов края.

По данным МЧС 12 июля опасные гидрологические явления не прогнозируются.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU