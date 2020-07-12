Спасатели продолжают искать сборщика дикоросов в Хабаровском крае

12 Июль 2020 2020-07-11T17:30:52+03:00

За пять дней они обследовали 25 квадратных километров местности

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Пожилой мужчина отправился в тайгу за дикоросами еще на прошлой неделе и с тех пор про 73-летнего мужчину ничего не слышно. Родственники сначала обратились в полицию, в свою очередь сотрудники правоохранительных органов вызвали спасателей.

В МЧС сообщение о пропавшем пенсионере поступило 7 июля и сразу же был организован поиск грибника, причем мужчину ищут сразу представители двух ведомств.

- За минувшие сутки спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обследовано 2 квадратных километра лесного массива северо-западнее поселка Гродеково района имени Лазо Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пожилой мужчина не найден. Материалы поисковых работ переданы в органы внутренних дел.

По данным спасателей с начала поисков, за пять дней было обследовано 25,5 квадратных километров леса и около 30 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU