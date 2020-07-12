В Хабаровском крае задержали вора-меломана

12 Июль 2020 2020-07-11T18:06:48+03:00

Мужчина два раза наведался в магазин и вынес оттуда четыре медиаплеера

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Как удалось установить следователям кража из магазина бытовой техники происходила в два этапа. Когда в первый раз 34-летний покупатель зашел в магазин то обнаружил что контроль за покупателями там очень слабый.

Недолго думая, он подошел к стойке с медиаплеерами, огляделся по сторонам и быстро сунул в рюкзак парочку приборов, которые затем успешно вынес и продал перекупщику.

Вдохновившись успешной вылазкой, он наведался в магазин снова, сразу же на следующий день. И опять не вызвав подозрения у продавцов похитил еще два медиаплеера. Их он тоже успешно вынес и продал.

Витрина заметно опустела, в магазине подняли тревогу и позвонили в полицию. По данным директора торговой организации. Суммарный ущерб, причиненный его компании, составил 16 тысяч рублей.

Искали преступника не долго- помогли в том числе и камеры видеонаблюдения данные, с которых отсмотрели оперативники. В итоге подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас подозреваемый находиться под подпиской о невыезде, а сотрудники полиции пытаются разыскать краденные и проданные медиаплееры чтобы вернуть их законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU