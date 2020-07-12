2020-07-11T18:32:48+03:00
Происшествия

А шваберкой подпер? Из-за недопонимания семья в Еврейской автономии лишилась имущества на 27 тысяч рублей

Муж решил, что гараж закроет жена, а жена посчитала что это сделает муж
Борис КОКУРИН
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А шваберкой подпер? Из-за недопонимания семья в Еврейской автономии лишилась имущества на 27 тысяч рублейА шваберкой подпер? Из-за недопонимания семья в Еврейской автономии лишилась имущества на 27 тысяч рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В дежурную часть рассерженная супружеская пара обратилась только спустя какое-то время после кражи. Муж возмущался поведением жены, жена нападала на мужа. Выяснить что произошло сотрудникам полиции удалось только после того, как супруги немного успокоились.

Они поведали что у них из незапертого гаража пропало имущество на 27 с половиной тысяч рублей. Причем помещение, где хранились вещи имеет и надежные замки и даже находиться под сигнализацией, которая тоже не была подключена.

- Со слов супруги заявителя, она не закрыла ворота и не подключила сигнализацию, так как думала, что это сделает муж, - рассказали в УМВД России по Еврейской автономной области. - Через несколько дней потерпевший не смог найти в гараже компрессор, но не придал этому значения, а на следующий день, проверив наличие вещей в гараже, обнаружил еще и пропажу велосипеда и набора ключей.

Тогда и пришлось вызвать следователей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей – «Кража». Сейчас сотрудники уголовного розыска пытаются найти воров и похищенное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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