2020-07-13T04:08:00+03:00
Общество

Жителей ЕАО пугают очередным масштабным карантином

Сообщение рассылается в социальных сетях и группах WhatsApp
Александр ШТААЛЬ
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Жителей ЕАО пугают очередным масштабным карантиномЖителей ЕАО пугают очередным масштабным карантиномФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жители ЕАО невольно попались на очередной фейк о коронавирусе. По предварительной информации, сообщение рассылается в социальных сетях и группах WhatsApp. Мужской голос в аудиозаписи принадлежит якобы медику, который «делал ногу» высокому чиновнику из Роспотребнадзора. От него повествователь получил «очень сильно достоверную инфу» - якобы во второй половине года Москву и всю страну ждет очередной карантин. Он уверяет, что все документы уже подписаны и разосланы по ведомствам.

- Это недостоверная информация. Распоряжений о карантине в региональном Управлении Роспотребнадзора не получали, - рассказал руководитель управления Павел Копылов.

В управлении МВД России по ЕАО также нет распоряжений об объявлении очередного карантина в середине сентября. Зато правоохранители напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации. В качестве наказания авторам дезинформации положен штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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