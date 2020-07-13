13 Июль 2020 2020-07-13T04:06:59+03:00

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Близ железнодорожной станции в Хабаровском крае потушили возгорание. Происшествие случилось накануне, 12 июля 2020 года, в Амурском районе. По предварительной информации, огнеборцы по сигналу о помощи отправились в сторону станции «Форель».

- Сообщение пожарным поступило в 18:46. Согласно ему в 60 метрах от железнодорожного полотна произошло возгорание пиломатериалов. По прибытии огнеборцы начали работу по тушению, ликвидировать пламя смогли в 19:10, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В общей сложности огонь успел охватить территорию площадью 40 квадратных метров. В происшествии никто из людей не пострадал. На движение поездов инцидент не повлиял, составы курсируют согласно графику. Причины возгорания установят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU