2020-07-13T05:35:47+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 13 июля 2020 года: диагноз подтвержден у 86 человек

Всего в инфекционном госпитале 333 человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 13 июля 2020 года: диагноз подтвержден у 86 человекСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 13 июля 2020 года: диагноз подтвержден у 86 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре в инфекционном госпитале находится 333 человека. Это официальные данные по состоянию на утро 13 июля 2020 года. Из этого числа пациентов у 86 человек подтвердился COVID-19. За сутки выписали ноль человек, госпитализировали ноль, летальных исходов ноль.

- В реанимационном отделении находятся 18 пациентов. При этом у семи из них только подозревают COVID-19. Лечение также получают 235 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на амбулаторном лечении находятся 50 пациентов с COVID-19, из них трое - это дети. Жителей Города юности убедительно просят предпринимать противоэпидемиологические меры. Носите маски в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Чаще и тщательно мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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