2020-07-13T04:04:23+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 13 июля 2020 года: отключения воды

Без горячей воды остаются жители микрорайона «Красная речка»
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 13 июля 2020 года: отключения водыОбстановка в Хабаровске 13 июля 2020 года: отключения водыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске 13 июля продолжаются работы по ремонту трубопроводов и арматуры тепловой сети котельной по улице Мельничная, 27А. Горячей воды в микрорайоне «Красная речка» не будет до 15 июля 2020 года.

- Также в связи с проведением плановых работ газотранспортной системы прекратится доставка газа на ХТЭЦ-2, Волочаевскую и Некрасовскую котельные с 10 по 13 июля 2020 года. В этот период приостановят подачу горячей воды у абонентов в поселке Некрасовка и квартале домов по улице Подгаева, - рассказали в городской администрации.

На сегодняшний день в городе без горячей воды остаются в целом 79 жилых домов. Отключений холодной воды нет. Напомним, что из-за ремонта оборудования с 13 по 26 июля отключат горячую воду у потребителей, проживающих в Железнодорожном, Краснофлотском, Центральном и Кировском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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