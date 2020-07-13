В Хабаровске иномарка врезалась в припаркованный автомобиль
В минувшие сутки, 12 июля, в Хабаровске в районе улицы Ленина машина Toyota Altezza врезалась в припаркованное авто Toyota Sprinter. По предварительной информации, первая иномарка двигалась по улице Ленина со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Гоголя. После наезда машину Toyota Altezza отбросило на тротуар.
- В результате аварии пострадал водитель автомобиля Toyota Altezza. Ему понадобилась врачебная помощь. У него диагностировали ссадины лобной области, тупую травму грудной клетки, различные переломы, - рассказал информированный источник.
Также пострадали два пассажира, которые находились в автомобиле Toyota Altezza. У одного из них закрытый перелом бедра, у второго - ушиб головного мозга тяжелой степени. Им также оказали медицинскую помощь.
Известно, что стаж вождения водителя с 2011 года.
ИСТОЧНИК KP.RU