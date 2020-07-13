2020-07-13T04:10:25+03:00
Происшествия

В Хабаровске иномарка врезалась в припаркованный автомобиль

Пострадали водитель и два пассажира
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске иномарка врезалась в припаркованный автомобильВ Хабаровске иномарка врезалась в припаркованный автомобильФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В минувшие сутки, 12 июля, в Хабаровске в районе улицы Ленина машина Toyota Altezza врезалась в припаркованное авто Toyota Sprinter. По предварительной информации, первая иномарка двигалась по улице Ленина со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Гоголя. После наезда машину Toyota Altezza отбросило на тротуар.

- В результате аварии пострадал водитель автомобиля Toyota Altezza. Ему понадобилась врачебная помощь. У него диагностировали ссадины лобной области, тупую травму грудной клетки, различные переломы, - рассказал информированный источник.

Также пострадали два пассажира, которые находились в автомобиле Toyota Altezza. У одного из них закрытый перелом бедра, у второго - ушиб головного мозга тяжелой степени. Им также оказали медицинскую помощь.

Известно, что стаж вождения водителя с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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