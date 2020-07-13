13 Июль 2020 2020-07-13T05:27:59+03:00

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В Хабаровске продолжается санитарная обработка подъездов. Работу выполняют с целью предотвратить распространение COVID-19. Для этого используют растворы на основе перекиси водорода. Они не имеют запаха. А также применяют хлорсодержащие смеси и другие составы.

- Обрабатывают поручни до второго этажа, дверные ручки, кнопки домофонов и лифтов, почтовые ящики, - рассказали в городском управлении жилищно - коммунального хозяйства. - Еженедельно проводят полную обработку всех этажей дома.

Если у жильца подъезда выявляют коронавирус, тогда в рамках договора сотрудники краевой дезинфекционной станции проводят тотальную профессиональную обработку помещения. На санобработку подъездов уже направили около полутора миллионов рублей. Затраты жилищных организаций на дезинфекцию превысили 46 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU