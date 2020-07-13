В Биробиджане готовятся к новому отопительному сезону Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане готовятся к новому отопительному сезону. На сегодняшний день работы закончились в районе улицы Бумагина. Они длились почти больше месяца. Здесь меняли участок тепловой сети «ТЭЦ - 3-й микрорайон», укладывали трубопровод диаметром 300 миллиметров.

- В районе улиц Горького и Калинина собираются асфальтировать участок дороги, где еще в мае меняли теплотрассу. Кроме того, с 13 по 17 июля начнутся работы на котельной «Мясокомбинат». То есть без горячей воды останутся жилые дома на улице Стяжкина, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - В планах провести ремонт с 20 по 26 июля на котельной «Заречье».

Отметим также, что за лето специалисты собираются заменить наиболее изношенные тепловые сети. До начала осенне-зимнего периода 2020-2021 заменят больше полутора километров теплотрасс. Напомним, третье отключение горячей воды в городе будет с 18 по 20 августа.