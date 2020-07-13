В Хабаровске раскрыли серию хищений

13 Июль 2020 2020-07-13T05:33:04+03:00

По версии следствия, один из фигурантов напал на работницу офиса микрозаймов и забрал у прохожей телефон

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В Хабаровске задержали жителя села Тополево. По версии следствия, он напал на работницу офиса микрозаймов. Он был нетрезв, сначала заговорил с сотрудницей, а через пару минут после начала диалога пытался сломать технику. Девушка пробовала выдворить клиента, но тот забрал со стола телефон работницы стоимостью пять тысяч рублей и ушел. Помог случайный прохожий, услышавший крики о помощи. Он догнал фигуранта и забрал гаджет, преследовать его не стал.

- Позже другой фигурант во дворе улицы Павла Морозова, будучи также не трезвым, мужчина вырвал рук из женщины сотовый телефон. Его остановили жильцы дома, но во время борьбы смартфон разбился, ущерб составил пять тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленник вырвался и скрылся в одном из подъездов. Очевидцы заметили, что дверь он открыл своим магнитным ключом. Полицейские задержали фигуранта. Идет расследование по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU