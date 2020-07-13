13 Июль 2020 2020-07-13T06:09:36+03:00

Речь идет о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет

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Родителям в Хабаровском крае выплатили больше 1,3 миллиардов рублей. Речь идет о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. За предоставлением выплат в регионе обратились 43 тысячи 208 местных жителей. Из них рассмотрели почти 33 тысячи. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения.

Выплата полагается семьям, чей доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума, то есть сумму 14 тысяч 369 рублей. Доходы учитывают за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты составит семь тысяч 590,5 рублей.

Заявления от родителей принимают в Центре социальной поддержки населения и на портале Госуслуги. После получения заявки специалисты направляют межведомственные запросы в федеральную налоговую службу, территориальные органы пенсионного фонда, службы занятости, опеки и попечительства, социального страхования, МВД. После получения необходимых сведений, принимают решение о назначении выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU