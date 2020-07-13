2020-07-13T06:09:36+03:00
Общество

Родителям в Хабаровском крае выплатили больше 1,3 миллиардов рублей

Речь идет о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Родителям в Хабаровском крае выплатили больше 1,3 миллиардов рублейРодителям в Хабаровском крае выплатили больше 1,3 миллиардов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Родителям в Хабаровском крае выплатили больше 1,3 миллиардов рублей. Речь идет о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. За предоставлением выплат в регионе обратились 43 тысячи 208 местных жителей. Из них рассмотрели почти 33 тысячи. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения.

Выплата полагается семьям, чей доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума, то есть сумму 14 тысяч 369 рублей. Доходы учитывают за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты составит семь тысяч 590,5 рублей.

Заявления от родителей принимают в Центре социальной поддержки населения и на портале Госуслуги. После получения заявки специалисты направляют межведомственные запросы в федеральную налоговую службу, территориальные органы пенсионного фонда, службы занятости, опеки и попечительства, социального страхования, МВД. После получения необходимых сведений, принимают решение о назначении выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родителям в Хабаровском крае выплатили больше 1,3 миллиардов рублей
В Хабаровске раскрыли серию хищений
В Биробиджане готовятся к новому отопительному сезону
В Хабаровске продолжается санитарная обработка подъездов
В Хабаровске иномарка врезалась в припаркованный автомобиль
Обстановка в Хабаровске 13 июля 2020 года: отключения воды
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 13 июля 2020 года: диагноз подтвержден у 86 человек
Близ железнодорожной станции в Хабаровском крае потушили возгорание
Жителей ЕАО пугают очередным масштабным карантином
Обстановка в Хабаровском крае на 13 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Правительство Хабаровского края просит жителей уйти с улиц
А шваберкой подпер? Из-за недопонимания семья в Еврейской автономии лишилась имущества на 27 тысяч рублей
В Хабаровском крае задержали вора-меломана
Спасатели продолжают искать сборщика дикоросов в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае на 12 июля 2020 года: погода, заболеваемость, паводки, радиационный фон
В Хабаровске раскрыли кражу телевизора
Реки Хабаровского края выходят из берегов
В Биробиджане появятся дизайнерские фотозоны
В Комсомольске-на-Амуре расселяют аварийные дома
Сотни хабаровчан вышли на стихийный митинг в поддержку Сергея Фургала
К вопросу об открытии детских садов в ЕАО власти вернутся в начале августа
Обстановка в Хабаровском крае на 11 июля 2020 года: погода, заболеваемость, паводки, радиационный фон
Суд определил меру пресечения для Сергея Фургала, главы Хабаровского края
На улицах Хабаровска проведут масштабную санитарную чистку
Верующие пройдут крестным ходом вокруг Хабаровска
Уголовное дело комсомольчанина, оставившего детей в аэропорту Шереметьево, направили в суд
В Хабаровске после самоизоляции открыли спортивные школы
Главе Хабаровского края Сергею Фургалу суд избирает меру пресечения