13 Июль 2020 2020-07-13T07:47:43+03:00

В колонии-поселении ЕАО изготовят больше восьми тонн макарон ФОТО: УФСИН России по ЕАО

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В колонии-поселении ЕАО изготовят больше восьми тонн макарон. Такую цель поставили перед работниками цеха, где будут изготавливать продукцию. Предполагается, что ею обеспечат все учреждения пенитенциарной службы региона. Напомним, производственный участок в колонии открыли в 2018 году. В 2020 году собираются купить новое оборудование, благодаря которому увеличат объемы выпуска продукции.

- Макаронные изделия собираются поставлять в другие территориальные органы Дальневосточного федерального округа и продавать сторонним организациям, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника КП-4 УФСИН России по Еврейской автономной области Станислав Кириллов.

Отметим также, что планы реализуют в рамках комплексного плана развития УФСИН России по Еврейской автономной области на 2019-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU