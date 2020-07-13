2020-07-13T07:47:43+03:00
Общество

В колонии-поселении ЕАО изготовят больше восьми тонн макарон

Продукцией обеспечат все учреждения пенитенциарной службы региона
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В колонии-поселении ЕАО изготовят больше восьми тонн макарон ФОТО: УФСИН России по ЕАОВ колонии-поселении ЕАО изготовят больше восьми тонн макарон ФОТО: УФСИН России по ЕАО
Изменить размер текста:

В колонии-поселении ЕАО изготовят больше восьми тонн макарон. Такую цель поставили перед работниками цеха, где будут изготавливать продукцию. Предполагается, что ею обеспечат все учреждения пенитенциарной службы региона. Напомним, производственный участок в колонии открыли в 2018 году. В 2020 году собираются купить новое оборудование, благодаря которому увеличат объемы выпуска продукции.

- Макаронные изделия собираются поставлять в другие территориальные органы Дальневосточного федерального округа и продавать сторонним организациям, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника КП-4 УФСИН России по Еврейской автономной области Станислав Кириллов.

Отметим также, что планы реализуют в рамках комплексного плана развития УФСИН России по Еврейской автономной области на 2019-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске проходит акция «Помоги собраться в школу»
В Хабаровском крае прогнозируют жару
В Хабаровске продезинфицировали восемь тысяч квадратных метров улиц
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края обратились в Минсельхоз с просьбой о поддержке тепличных хозяйств
ВТБ оказал поддержку на сумму свыше 800 миллионов рублей бизнесу Хабаровского края под 2%
Ирина Зикунова в эфире радио «КП» прокомментировала ситуацию в Хабаровском крае
Сотрудники ОМОН в Комсомольске-на-Амуре почтили память Героя России
Бывшим муниципальным служащим в ЕАО доплатили 700 тысяч рублей
В колонии-поселении ЕАО изготовят больше восьми тонн макарон
Родителям в Хабаровском крае выплатили больше 1,3 миллиарда рублей
В Хабаровске раскрыли серию хищений
В Биробиджане готовятся к новому отопительному сезону
В Хабаровске продолжается санитарная обработка подъездов
В Хабаровске иномарка врезалась в припаркованный автомобиль
Обстановка в Хабаровске 13 июля 2020 года: отключения воды
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 13 июля 2020 года: диагноз подтвержден у 86 человек
Близ железнодорожной станции в Хабаровском крае потушили возгорание
Жителей ЕАО пугают очередным масштабным карантином