2020-07-13T07:46:49+03:00
Общество

Бывшим муниципальным служащим в ЕАО доплатили 700 тысяч рублей

Деньги заявители получили после прокурорской проверки
Александр ШТААЛЬ
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Бывшим муниципальным служащим в ЕАО доплатили 700 тысяч рублейБывшим муниципальным служащим в ЕАО доплатили 700 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Бывшим муниципальным служащим в ЕАО доплатили 700 тысяч рублей. Такую сумму недодали людям в виде пенсионной надбавки за выслугу лет. Тогда местные жители обратились в прокуратуру и попросили провести проверку. По итогам ее факты нарушения подтвердились.

- Выяснилось, что в администрации Облученского района не было выплат по доплате к страховой пенсии за выслугу лет 40 пенсионерам. Все они ранее занимали должности муниципальной службы. Задолженность по указанным доплатам составила более 700 тысяч рублей за январь-март 2020 года, - прокомментировали в областной прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что нарушения требований федерального законодательства возникли из-за ареста счетов администрации района. Тем не менее неисполнение работодателем обязанности по уплате пенсионных надбавок нарушает конституционные права муниципальных служащих на пенсионное обеспечение. В адрес главы районной администрации внесли представление и потребовали погасить долг. Требование уже выполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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