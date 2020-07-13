13 Июль 2020 2020-07-13T07:45:57+03:00

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Сотрудники ОМОН в Комсомольске-на-Амуре почтили память Героя России Михаила Васянина. Ежегодно они приходят на улицу, названную в его честь, и возлагают цветы к памятной доске. Мероприятие провели 9 июля. В этот день действующие сотрудники и ветераны комсомольского ОМОН вспоминают своего боевого товарища.

- Напомним, майор милиции Михаил Васянин погиб 24 год назад в селении Гехи Урус-Мартановского района Чечни во время столкновения с отрядом боевиков. Он выводил своих подчиненных в безопасное место и был тяжело ранен в грудь, однако продолжил руководить боем. От полученного ранения майор милиции скончался, - рассказали в Росгвардии по Хабаровскому краю.

Отметим также, что Михаила Васянина наградили медалью «За отвагу», а звание Героя России ему присвоили посмертно. Кроме того, его имя занесли в Книгу Памяти УМВД России по Хабаровскому краю. В 1997 году его навечно зачислили в списки личного состава подразделения, в котором он нес службу.

ИСТОЧНИК KP.RU