2020-07-13T10:31:21+03:00
Общество

Ирина Зикунова в эфире радио «КП» прокомментировала ситуацию в Хабаровском крае

«Что изменится? Я надеюсь, что в готовности конструктивно и профессионально работать не изменится ничего»
Александр ШТААЛЬ
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Ирина Зикунов в эфире радио «КП» прокомментировала ситуацию в Хабаровском краеИрина Зикунов в эфире радио «КП» прокомментировала ситуацию в Хабаровском краеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Комментарий Ирины Зикуновой, председателя Законодательной думы Хабаровского края, прозвучавший в эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск»:

- Думаю, не открою нового, если скажу, что практически большая часть парламента, партийное большинство ЛДПР, пришло на идее участия в команде губернатора. И успешность избрания депутатов была в значительной степени предопределена той позицией, которую занимал губернатор у избирателей. В то же время многие пришли в думу, имея за плечами определенный опыт и уважение у избирателей. Надо понимать, что мы представляем не команду узко губернатора, мы - команда жителей Хабаровского края. У каждого депутата должна быть внутренняя готовность и ответственность за жизнь края в той части, которая регулируется деятельностью думы. Все, что происходит в экономике края, - это деятельность правительства. В то же время правительство остро нуждается в законодательной основе. Без законодательной базы эта деятельность невозможна.

На депутатов ложится очень большая ответственность - реализовать не просто функцию, свою миссию. Потому что жизнь края остановить нельзя. Самое дорогое, что у нас есть - наш край и его жители. Что изменится? Я надеюсь, что в готовности конструктивно и профессионально работать не изменится ничего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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