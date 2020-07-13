ВТБ оказал поддержку на сумму свыше 800 миллионов рублей бизнесу Хабаровского края под 2%

13 Июль 2020 2020-07-13T10:12:12+03:00

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года

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С начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ подписал 176 кредитных сделок на сумму 835 миллионов рублей юрлицам и ИП Хабаровского края. В работе находится еще 80 заявок клиентов среднего и малого бизнеса на сумму 294 миллиона рублей.

Одними из первых кредиты по новой госпрограмме получили ЗАО «Парус», ведущее деятельность в области гостиничных услуг, и ИП Меженская Наталья Александровна, развивающая спортивный клуб.

- В период ограничений, связанных с самоизоляцией, мы значительно потеряли в объемах выручки. Поэтому получение финансирования в рамках госпрограммы окажет нашему бизнесу необходимое сейчас содействие. В целом возможность получения господдержки крайне важна для малого и среднего бизнеса: это будет способствовать восстановлению деловой активности в регионах, - отметил директор ЗАО «Парус» Дмитрий Белов.

- Отрасль оздоровительно-спортивных услуг значительно пострадала в период пандемии. Сейчас мы поэтапно возвращаемся к рабочему ритму и наша ключевая задача - наладить деятельность предприятия, сохранить коллектив. В этом помогут полученные в ВТБ средства, - прокомментировала Наталья Меженская, собственник фитнес-клуба «Академия».

Кредиты под 2% предоставляются в рамках постановления Правительства РФ №696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки.

Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более - будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

- ВТБ реализует широкий спектр мер поддержки своих клиентов: как государственных, так и в рамках собственных программ. Программа льготного кредитования на восстановление деятельности направлена на сохранение занятости, что крайне важно для экономики субъектов и их социальной стабильности. Бизнес также высоко оценил ее возможности: спрос на программу высокий, - отметил вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.