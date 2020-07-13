2020-07-13T10:32:23+03:00
Общество

В Хабаровске продезинфицировали восемь тысяч квадратных метров улиц

Обрабатывали самые посещаемые места в городе
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске продезинфицировали восемь тысяч квадратных метровВ Хабаровске продезинфицировали восемь тысяч квадратных метровФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продезинфицировали восемь тысяч квадратных метров улиц. Обрабатывали самые посещаемые места в городе. Поэтому на улицах краевой столицы местами пахло хлоркой. Работу выполнили в рамках борьбы с коронавирусом.

- Санобработку провели на площадях Ленина и Комсомольская, а также на городских бульварах и не территории железнодорожного вокзала, - рассказали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства. - Сегодня дезинфекторы трудятся на автовокзале.

Отметим также, что обработку проводят с помощью растворов. Местами, где не проходит цистерна, специалисты дезинфицируют пространства вручную. Эту работу продолжат вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации, которая пока остается очень напряженной.

Напомним, по данным на 13 июля 2020 года, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 4342 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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