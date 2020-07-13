2020-07-13T10:09:41+03:00
Общество

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края обратились в Минсельхоз с просьбой о поддержке тепличных хозяйств

Доля импортной овощной продукции в товарообороте слишком высока, необходимо увеличивать объемы производства собственной
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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При господдержке обеспеченность региона собственными овощами может вырасти до 75 и выше процентов.При господдержке обеспеченность региона собственными овощами может вырасти до 75 и выше процентов.Фото: Законодательная дума Хабаровского края
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края направили обращение министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, в котором просят возобновить государственную финансовую поддержку по возмещению части понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей.

По словам Виктора Шохина, заместителя председателя постоянного комитета краевой думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, закрытие в феврале этого года пунктов пропуска с Китаем выявило проблему обеспечения нашего региона овощной продукцией. Именно поэтому нужно поддерживать сельскохозяйственную отрасль. Вдвойне актуальна эта проблема на фоне затянувшейся пандемии COVID-19. Сельское хозяйство тоже пострадало от коронавируса.

- Обеспеченность регионов овощами, в соответствии с новой доктриной продовольственной безопасности, должна составлять не менее 90 процентов, при этом потребность населения Хабаровского края в овощах защищенного грунта составляет 20 тысяч тонн. Сейчас площадь весенних и зимних теплиц в крае составляет 22 гектара, из них зимних - 7,4 гектара, - отметил Виктор Шохин.

К 2024 году площадь теплиц в крае планируется довести до 20 гектаров, а показатель самообеспеченности овощами защищенного грунта - до 74 процентов. Помешать этим планам могут высокие тарифы на электроэнергию и газ, высокая стоимость кредитов, нехватка оборотных средств для реализации проектов на фоне отсутствия господдержки этого вида сельхоздеятельности.

Депутаты уверены, что поддержка государства стимулирует производителей увеличивать площади и количество комплексов. В конечном итоге в крае вырастет собственное производство овощей и зелени. Обращение к министру сельского хозяйства РФ будет направлено в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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