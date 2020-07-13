13 Июль 2020 2020-07-13T11:21:48+03:00

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В Хабаровском крае прогнозируют жару. По данным, предоставленным синоптиками, столбики термометров будут держаться на уровне +30 градусов, ночью температура воздуха ожидается +20 градусов. Осадков не будет до выходных.

- В конце недели могут пройти ливни с грозами, но короткие. В целом будет сухо и жарко, - прокомментировали в дальневосточном УГМС. - На сегодняшний день из подтопленного села Верхняя Манома Нанайского района вода уже ушла. Снижается уровень реки Урми, подтопившей приусадебные участки и дорогу у села Кукан в Хабаровском районе.

По прогнозам гидрологов, на реке Кур 13-14 июля возможен дополнительный подъем уровней воды на 0,1-0,3 метра. Из-за этого может осложниться обстановка у села Новокуровка. Также подъемы воды могут произойти на реке Тунгуска у села Архангеловка, но без подтопления территорий. Ситуация с возможными паводками продолжает оставаться на контроле в правительстве края и в местных администрациях.

ИСТОЧНИК KP.RU